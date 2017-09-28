У Німеччині двох колишніх есесівців підозрюють у причетності до розстрілів у Бабиному Яру
За даними Центру Симона Візенталя, який займається пошуком нацистських військових злочинців, 94- та 95-річні чоловіки, ймовірно, причетні до вбивств безневинних дітей, жінок і чоловіків у Бабиному Яру в 1941 році, передає DW.
Самі підозрювані заперечують свою участь в цих подіях, однак підтвердили, що їхні імена значилися в списках СС.
У Центрі наголосили, що якщо їхню причетність до злочинів Третього рейху буде підтверджено (навіть якщо це непряма допомога нацистам), то проти підозрюваних може бути відкрита кримінальна справа.
Нагадаємо, за даними з архівів СБУ, тільки за два дні 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру розстріляли 33 тисячі 741 особу.
Президент України Петро Порошенко наголошує, що в сучасній Україні немає місця для антисемітизму.
На початку березня 2017 року на новому Єврейському кладовищі в Саврані Одеської області невідомі знищили меморіал жертвам Голокосту. Раніше в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, установлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.
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