У Німеччині двох колишніх есесівців підозрюють у причетності до розстрілів у Бабиному Яру

У Німеччині знайшли двох причетних до розстрілів у Бабиному Яру

У Німеччині двох колишніх есесівців перевіряють на причетність до масових розстрілів в Бабиному Яру у Києві.

За даними Центру Симона Візенталя, який займається пошуком нацистських військових злочинців, 94- та 95-річні чоловіки, ймовірно, причетні до вбивств безневинних дітей, жінок і чоловіків у Бабиному Яру в 1941 році, передає DW.

Самі підозрювані заперечують свою участь в цих подіях, однак підтвердили, що їхні імена значилися в списках СС.

У Центрі наголосили, що якщо їхню причетність до злочинів Третього рейху буде підтверджено (навіть якщо це непряма допомога нацистам), то проти підозрюваних може бути відкрита кримінальна справа.

Нагадаємо, за даними з архівів СБУ, тільки за два дні 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру розстріляли 33 тисячі 741 особу.

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