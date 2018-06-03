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У Польщі для українських заробітчан запрацювала спеціальна інфолінія

Іноземці можуть дізнатися про правила працевлаштування в Польщі і про те, як написати скаргу, якщо роботодавець порушує їхні права
Головний інспектор праці Вєслав Лищек відкрив спеціальну інфолінію для громадян України, які працюють у Польщі.
У Польщі для українських заробітчан запрацювала спеціальна інфолінія Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Polskie Radio.

За словами Лищека, у Польщі працюють понад 2,5 млн іноземців, з яких 800 тисяч працевлаштовані незаконно.

"Справа в тому, що кожен повинен працювати в Польщі легально і платили внески до державної скарбниці", - пояснив Лищек.

Іноземці можуть дізнатися про правила працевлаштування в Польщі і про те, як написати скаргу, якщо роботодавець порушує їхні права.

Лищек наголосив, що існують випадки, коли роботодавці використовують українців, наприклад, оплачуючи менше заявленої платні або не забезпечуючи адекватних умов праці.

Консультації надаватимуться з 16.00 до 20.00, консультанти володіють українською мовою.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяці у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.

Згодом стало відомо, що роботодавець взяв на себе зобов'язання оплатити лікування і реабілітацію українки.

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06 03 2018 18:29
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