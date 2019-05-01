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У Польщі п'ятеро підлітків загинули під час пожежі у квест-кімнаті

Від пожежі також постраждав 25-річний чоловік, його з опіками забрали до лікарні
У польському місті Кошалін п'ятеро дівчат-підлітків загинули в пожежі під час проходження квест-кімнати "Escape Room".
У Польщі п Фото: з відкритих джерел

Усім загиблим було по 15 років, повідомив міністр внутрішніх справ Йоахім Брудзінський, інформує AP.

Їхні тіла знайшли вже після того, як пожежу загасили. Дівчат знайшли в кімнаті, яка була біля вогню, проте не постраждала від нього, вказали пожежники. Підлітки святкували день народження однієї з дівчат, припустила речниця поліції Кошаліну Моніка Косець.

За попередньою інформацією, підлітки померли від отруєння газом.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму Twitter назвав подію "руйнівною трагедією".

Також, у Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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05 01 2019 11:21
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