У Польщі п'ятеро підлітків загинули під час пожежі у квест-кімнаті
Усім загиблим було по 15 років, повідомив міністр внутрішніх справ Йоахім Брудзінський, інформує AP.
Їхні тіла знайшли вже після того, як пожежу загасили. Дівчат знайшли в кімнаті, яка була біля вогню, проте не постраждала від нього, вказали пожежники. Підлітки святкували день народження однієї з дівчат, припустила речниця поліції Кошаліну Моніка Косець.
За попередньою інформацією, підлітки померли від отруєння газом.
Президент Польщі Анджей Дуда у своєму Twitter назвав подію "руйнівною трагедією".
Також, у Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку.
Нагадаємо, вранці 22 грудня на різдвяному ярмарку у Львові вибухнув газ. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
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