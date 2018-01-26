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У Польщі стався вибух на газопроводі

Внаслідок інциденту евакуювали 20 осіб
У Великопольському воєводстві на заході країни стався вибух на газопроводі високого тиску.
У Польщі стався вибух на газопроводі Фото: rmf24.pl

Про це повідомляє RMF24.

Вибух стався у місті Мурована Госліна неподалік Познані, після нього спалахнула пожежа.

Газові служби перекрили подачу газу до труби високого тиску, що має півметра в діаметрі, а також зробили все необхідне для запобігання поширення пожежі.

У гасінні пожежі взяли участь близько 160 пожежників, на місці також працювали близько 80 поліціянтів. Також були евакуйовані близько 20 осіб, що мешкають в радіусі кількасот метрів від місця вибуху. Частина з них зможуть повернутися додому вже цього дня.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак дві родини зазнали значної матеріальної шкоди, спричиненої пожежею.

Спеціальна комісія проводить розслідування інциденту. Як зазначається, в районі вибуху проводилися дорожні роботи, однак вони не могли стати його причиною.

Нагадаємо, 21 січня на шахті "Жданівська" в окупованій Жданівці Донецької області стався вибух, в результаті якого загинули два гірники.

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26 01 2018 11:29
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