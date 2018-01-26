У Польщі стався вибух на газопроводі

Про це повідомляє RMF24.

Вибух стався у місті Мурована Госліна неподалік Познані, після нього спалахнула пожежа.

Газові служби перекрили подачу газу до труби високого тиску, що має півметра в діаметрі, а також зробили все необхідне для запобігання поширення пожежі.

У гасінні пожежі взяли участь близько 160 пожежників, на місці також працювали близько 80 поліціянтів. Також були евакуйовані близько 20 осіб, що мешкають в радіусі кількасот метрів від місця вибуху. Частина з них зможуть повернутися додому вже цього дня.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак дві родини зазнали значної матеріальної шкоди, спричиненої пожежею.

Спеціальна комісія проводить розслідування інциденту. Як зазначається, в районі вибуху проводилися дорожні роботи, однак вони не могли стати його причиною.