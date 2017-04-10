У Польщі за пропаганду ідеології ОУН-УПА пропонують штрафувати

А також карати ув'язненням до двох років

У Польщі пропонують замість резолюції прийняти закон щодо відзначення дня пам'яті польських жертв від рук українських націоналістів.

"Закон є актом вищого рівня, набагато тривалішим, ніж будь-яка резолюція", - заявив лідер опозиційної Польської селянської партії (PSL) Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції у Сеймі, представляючи відповідний законопроект, пише "Укрінформ".

За його словами, на відміну від резолюції, закон має затвердити ще Сенат і президент. Відтак, органи законодавчої і виконавчої влади, незважаючи на те, хто перебуває при владі, "беруть на себе відповідальність" за реалізацію закону, який дає "ширші можливості".

Лідер PSL повідомив, що цей проект закону передбачає також внесення змін до закону про Інститут національної пам'яті (IPN). Зокрема, йдеться про додавання до каталогу злочинів проти поляків чи громадян Польщі іншої національності злочинів, скоєних українськими націоналістами у період з листопада 1917 року до 31 липня 1990 року. Ця партія також хоче заборонити пропагування ідеології ОУН-УПА на території Польщі. Такого роду випадки у PSL пропонують карати штрафом, а також ув'язненням до двох років.

"Ми продовжуємо боротьбу за історичну правду. Жодним чином тут не йдеться про загострення польсько-українських емоцій, щоб ніхто на це не дивився таким чином", - наголосив лідер PSL.

Зазначимо, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський побоюється погіршення стосунків між Україною та Польщею на ґрунті націоналізму.

Нагадаємо, що на початку 2017 року лідер владної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качиньський засудив Україну за героїзацію лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Він заявив, зокрема, що "з Бандерою" Україна в Європу не увійде.

Він також вважає питання УПА визначальним для відносин з Україною.

22 липня 2016 року сейм Польщі проголосував за резолюцію "Про встановлення 11 липня Днем пам’яті поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН-УПА".