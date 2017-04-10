У польському Ряшеві розмалювали українське консульство

Це перший такого роду інцидент щодо почесного консульства України в Ряшеві

У місті Ряшів на півдні Польщі невідомі вандали спаплюжили почесне консульство України в цьому місті, зробивши різноманітні написи червоною фарбою.

"На даний момент ніхто не затриманий, поліція працює над цим. Проведено огляд місця події, встановлюються свідки і зараз намагатимемося виявити зловмисників", - розповів речник міської поліції Ряшева Адам Шельонг, правоохоронці намагаються знайти зловмисників, пише "Укрінформ".

На будинку консульства невідомі вандали написали польською мовою: "Україна - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", біля герба України намалювали шибеницю і напис Raus (нім. мовою "геть"), свастику і напис російською "нет".

Як інформує видання Rzeszow-news, люди, які живуть поблизу місця події, бачили як невідомий чоловік віком приблизно 30 років у суботу ввечері розмальовував почесне консульство України. Люди закликали, щоб він перестав це робити, але той не зважав на зауваження.

Це перший такого роду інцидент щодо почесного консульства України в Ряшеві.

Нагадаємо, 10 липня невідомі підірвали петарду біля паркану генерального консульства Польщі в Луцьку. Раніше невідомі обстріляли з гранатомета будівлю польського консульства в Луцьку. Їх досі не знайшли.

Як повідомляв iPress.ua, активісти та представники польських націоналістичних організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами.