У Полтаві реабілітаційний центр підозрюють в примусовому утриманні десятків людей

У Полтавському реабілітаційному центрі виявили щонайменше 20 осіб, які заявили про примусове утримання. Окрім того, в закладі був громадянин США, який також заявив про обмеження його особистої свободи.

Працівники прокуратури 11 серпня у так званому реабілітаційному центрі "Волна" в Полтаві виявили 36 людей, які лікувалися від наркозалежності. При цьому 21 із них заявив про примусове утримання і обмеження власної свободи, серед них - громадянин США, - повідомляє прес-центр обласної прокуратури.

"Інформація про іноземця під час перевірки підтверджена. Із цього приводу поінформоване Посольство США в Україні. Наразі очікується приїзд представника посольства у Полтаву", - зазначив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Сергій Волков.

Фото: pol.gp.gov.ua

Про даний факт дані внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате відділенням поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Фото: pol.gp.gov.ua

Нагадаємо, жителі села Черевки Згурівського району Київської області в сараї одного з домогосподарств виявили ледь живу жінку, утримувану в рабстві. Сусіди запідозрили недобре після того, як почули плач ночами з сараю.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у Дніпрі працював так званий "реабілітаційний центр", де перебували 30 людей, 11 з яких - проти їх волі.