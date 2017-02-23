CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали у Полтавській області учасників банди, які впродовж двох років грабували приватні будинки по всій країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Полтавській області затримали банду кавказців, які грабували приватні будинки
Банда грабувала приватні будинки, зокрема – самотніх пенсіонерів
До складу групи входили четверо вихідців з Кавказу - троє мешканців Києва (один з них раніше засуджений за крадіжки) та мешканець Дніпропетровської області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
"Під час 15-ти обшуків правоохоронці вилучили у затриманих арсенал вогнепальної та холодної зброї, речі потерпілих, маски та чимало інших речових доказів", - повідомили у СБУ.
Як повідомляв iPress.ua, у січні в Києві затримали банду в складі 29 осіб, яка нападала на інтернет-клуби.
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