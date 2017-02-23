У Полтавській області затримали банду кавказців, які грабували приватні будинки Банда грабувала приватні будинки, зокрема – самотніх пенсіонерів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали у Полтавській області учасників банди, які впродовж двох років грабували приватні будинки по всій країні.

До складу групи входили четверо вихідців з Кавказу - троє мешканців Києва (один з них раніше засуджений за крадіжки) та мешканець Дніпропетровської області. Про це повідомили у прес-центрі СБУ. "Під час 15-ти обшуків правоохоронці вилучили у затриманих арсенал вогнепальної та холодної зброї, речі потерпілих, маски та чимало інших речових доказів", - повідомили у СБУ. Як повідомляв iPress.ua, у січні в Києві затримали банду в складі 29 осіб, яка нападала на інтернет-клуби.

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