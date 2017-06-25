У понеділок Гужва внесе заставу та вийде на волю, - адвокат

Адвокат Гужви каже, що редактор передає всім привіт

У понеділок, 26 червня, головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва внесе за себе заставу в розмірі 544 тисячі гривень, яку йому призначив Шевченківський районний суд Києва.

"Ігор Гужва передає всім привіт і слова подяки! Вже завтра буде внесена застава і найближчим часом він буде на волі", – написала на своїй сторінці у Facebook екс-міністр юстиції часів Януковича та одна із захисників Гужви Олена Лукаш.

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, ввечері в Києві був затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва. Окрім того, в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком.

Гужва пов'язує обшуки в редакції видання з критичними публікаціями на адресу депутата Верховної Ради Дмитра Лінька (Радикальна партія). За його словами, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У п'ятницю, 23 червня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган оприлюднила відеозаписи у справі Гужви. Також Сарган оприлюднила відеофрагмент, зазначивши, що на ньому зафіксований момент передачі грошей, які призначалися Гужві.

Згодом Гужві вручили повідомлення про підозру.

У суботу ввечері Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Гужві у вигляді арешту на два місяці із можливістю виходу під заставу у розмірі 544 тисячі гривень.