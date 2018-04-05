CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ посольстві США в Україні відреагували на недавні прояви антисемітизму у Львові та Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У посольстві США розчаровані "проявами ненависті й антисемітизму" в Україні
"У новій Україні немає місця для нетерпимості"
Фото: з вільних джерел
У "нової України" немає місця для нетерпимості, йдеться у публікації прес-служби посольства США в Україні у Twitter.
"Розчаровані недавніми проявами ненависті й антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості", - заявили в посольстві.
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Нагадаємо, що поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.
Водночас глава одеського осередку "Правого сектору" Тетяна Сойкіна заявила, що її слова про євреїв, виголошені під час маршу 2 травня в Одесі, були вирвані з контексту.
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