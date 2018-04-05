У посольстві США розчаровані "проявами ненависті й антисемітизму" в Україні

"У новій Україні немає місця для нетерпимості"

У посольстві США в Україні відреагували на недавні прояви антисемітизму у Львові та Одесі.

У "нової України" немає місця для нетерпимості, йдеться у публікації прес-служби посольства США в Україні у Twitter.

"Розчаровані недавніми проявами ненависті й антисемітизму у Львові та Одесі. У новій Україні немає місця для нетерпимості", - заявили в посольстві.

Читайте також: У США 56 конгресменів звинуватили Україну в прославлянні "нацистських колаборантів"