У Рівному в будівлі патрульних відкрили стрілянину з протитанкового гранатомета
Поліцейські встановили, що вибух на території адміністративної будівлі патрульної поліції стався внаслідок пострілу з протитанкового гранатомета. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22. Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнано під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.
Фото: ГУ НП
Фото: ГУ НП
За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. З метою затримання зловмисників в області введено план "Перехоплення" і посилено заходи щодо громадської безпеки і порядку.
Правоохоронці закликають громадян бути пильними, зберігати спокій та з розумінням поставитися до заходів, які зараз проводять поліцейські для затримання зловмисників.
Нагадаємо, 9 березня а вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.
Раніше у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.
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