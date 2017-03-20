У Рівному в будівлі патрульних відкрили стрілянину з протитанкового гранатомета

В області введено план "Перехоплення" і посилено заходи щодо громадської безпеки і порядку

Сьогодні, 20 березня, близько 03:00 на вул. Степана Бандери у Рівному стався вибух, внаслідок якого пошкоджено стіни та дах гаражного приміщення Управління патрульної поліції в Рівному.

Поліцейські встановили, що вибух на території адміністративної будівлі патрульної поліції стався внаслідок пострілу з протитанкового гранатомета. Під час огляду місця події правоохоронці виявили тубус від РПГ-22. Приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнано під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.



Фото: ГУ НП



Фото: ГУ НП

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. З метою затримання зловмисників в області введено план "Перехоплення" і посилено заходи щодо громадської безпеки і порядку.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними, зберігати спокій та з розумінням поставитися до заходів, які зараз проводять поліцейські для затримання зловмисників.

Нагадаємо, 9 березня а вулиці Антоновича у Києві невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz CLS, в якому їхав місцевий бізнесмен з двома дітьми. Чоловік загинув на місці.

Раніше у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.