У Росії кажуть, що повернули політв'язня Куку в СІЗО
"Сказали, що його возили на медобстеження. У зв'язку з чим, відповідно, не пояснили. Я так розумію, що це пов'язано з голодуванням", – повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката в’язня Сергія Локтєва.
За його інформацією, наразі активіст знову перебуває в СІЗО.
"У допуску до нього мені відмовили та причини не пояснили. Про стан його здоров'я мені також нічого не відомо", – додав Локтєв.
Також адвокат сказав, що подав скаргу до обласної прокуратури на дії співробітників СІЗО через відмову допустити захисника до підсудного.
Вранці 10 липня повідомлялось, що Еміра-Усеїна Куку вивезли з СІЗО у Ростові-на-Дону в невідомому напрямку.
Як повідомляв iPress.ua, 26 червня, у свій день народження, Емір-Усеїн Куку почав голодування.
Він був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань у Криму.
У липні 2016 року поміщений в спецблок СІЗО як "небезпечний підслідний". Ще пізніше був також звинувачений у підготовці до "насильницького захоплення влади".
У грудні 2017 року його було етаповано із Криму до Ростову-на-Дону.
Емір-Усеїн заарештований за підозрою в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір" (ісламської партії, яка вільно працює в Україні і Європі, а також у більшості країн світу, і вважається забороненою в Росії).
До арешту Куку активно займався правозахисною діяльністю, надавав правову допомогу населенню і повідомляв про випадки політично мотивованих насильницьких зникнень у Криму.
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