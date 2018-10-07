У Росії кажуть, що повернули політв'язня Куку в СІЗО

Ув'язненого в Росії кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку вивозили з СІЗО на медогляд.

"Сказали, що його возили на медобстеження. У зв'язку з чим, відповідно, не пояснили. Я так розумію, що це пов'язано з голодуванням", – повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката в’язня Сергія Локтєва.

За його інформацією, наразі активіст знову перебуває в СІЗО.

"У допуску до нього мені відмовили та причини не пояснили. Про стан його здоров'я мені також нічого не відомо", – додав Локтєв.

Також адвокат сказав, що подав скаргу до обласної прокуратури на дії співробітників СІЗО через відмову допустити захисника до підсудного.

Вранці 10 липня повідомлялось, що Еміра-Усеїна Куку вивезли з СІЗО у Ростові-на-Дону в невідомому напрямку.

Як повідомляв iPress.ua, 26 червня, у свій день народження, Емір-Усеїн Куку почав голодування.

Він був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань у Криму.

У липні 2016 року поміщений в спецблок СІЗО як "небезпечний підслідний". Ще пізніше був також звинувачений у підготовці до "насильницького захоплення влади".

У грудні 2017 року його було етаповано із Криму до Ростову-на-Дону.

Емір-Усеїн заарештований за підозрою в участі в діяльності "Хізб ут-Тахрір" (ісламської партії, яка вільно працює в Україні і Європі, а також у більшості країн світу, і вважається забороненою в Росії).

До арешту Куку активно займався правозахисною діяльністю, надавав правову допомогу населенню і повідомляв про випадки політично мотивованих насильницьких зникнень у Криму.