У Росії вимагають якнайшвидше обмінятися з Україною затриманими моряками
За словами Москалькової, вона "черговий раз" направила українській колезі Людмилі Денисовій лист з пропозицією сприяти здійсненню процедури обміну, повідомляє прес-служба російського омбудсмена.
У свою чергу, так званий "уповноважений з прав людини в Криму" Людмила Лубіна запевняє, що двічі відвідувала капітана українського судна, який нібито не скаржився на умови утримання і стан здоров'я.
За її словами, члени екіпажу також почуваються задовільно і "мають можливість обстежуватися в лікувальних установах Севастополя".
Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.
30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".
Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
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