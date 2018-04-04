У Росії залишилися 37 українських дипломатів, – МЗС

Раніше Росія та Україна вислали по 13 дипломатів

У МЗС України заявляють, що в Росії залишилися 37 українських дипломатів.

"Залишилися 37 наших дипломатів. Зараз ми подаємо на узгодження кількість, якої не вистачає", – сказала заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль під час засідання комітету Верховної Ради в закордонних справах, передає "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що, можливо, мова буде йти про 13 дипломатів.

Наприкінці березня Україна вислала 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь Росія вислала таку ж кількість українських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.