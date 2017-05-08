У Росії розчаровані через санкції ЄС у зв'язку з поставками турбін в Крим
У МЗС РФ заявили, що "розчаровані доведеною до абсурду політизацією питання, що насправді являє собою звичайну комерційну суперечку суб'єктів господарювання".
У відомстві наголосили, що відповідальність за ці рішення і за потенційні втрати Siemens цілком лежить на уряді Німеччини і на ЄС.
Утім, незважаючи на нові санкції, відомство зазначає, що Москва, як і раніше, зацікавлена в "збереженні і поступальному розвитку економічного співробітництва між Росією, Німеччиною та ЄС в цілому".
"Націлені спільними зусиллями подолати негативні наслідки санкційного інструментарію", — додали у МЗС.
Як відомо, Рада Європейського Союзу оголосила про введення щодо Росії нових персональних санкцій.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
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