У СБУ підозрюють, що з мерії Запоріжжя зливали інформацію бойовикам

Причиною обшуків, що проводилися сьогодні у кабінетах міського голови Запоріжжя та його заступників, стала інформація про те, що з мерії за допомогою спецзасобів передавалася інформація на окуповану територію Донбасу.

Обшуки в мерії Запоріжжя відбуваються на підставі постанови Жовтневого районного суду Запоріжжя.

Згідно з нею у кабінетах мера та його заступників розшукуються "предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування, а саме системи аудіо- та відеоспостереження, веб-камери, кабелі, модеми, роутери, системні блоки ПК, ноутбуки, планшети, жорсткі диски та інші носії інформації", - повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на міського голову Запоріжжя Володимира Буряка.

Також міський голова Запоріжжя процитував постанову суду на обшук у мерії, згідно з якою "досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року через службові кабінети з пристроїв спеціального зв'язку невідомими особами передавалася інформація на окуповану територію Донецької області".

"Мається на увазі, що в нічний час хтось щось передає в "ДНР", якісь відомості? Це абсурд! Напевно, на сьогоднішній день комусь вигідно дестабілізувати обстановку в Запоріжжі. У Запоріжжі спокійно на сьогоднішній день", - прокоментував Буряк.

Обшуки в Запорізькій мерії ще тривають.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить обшуки в приміщенні міської ради Запоріжжя.

Згодом повідомили, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 359 КК України, - "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

"Дане провадження відкрите на підставі інформації про те, що посадовцями, які мають доступ до державної таємниці, використовуються засоби зв'язку, що не відповідають вимогам законодавства для представників цієї категорії посадовців. Крім того, є інформація про те, що в приміщеннях використовуються камери відеостеження та інші спецзасоби, що порушує закон України "Про державну таємницю".