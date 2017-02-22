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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Сенаті Польщі відмовилися виключити "український націоналізм" із законопроекту

Законопроект буде винесено на загальне обговорення в Сеймі.
Польські сенатори від партії "Право і Справедливість" (PiS) не захотіли підтримати ініціативу глави Сенату Марека Карчевського про відкликання із Сейму законопроекту про заборону пропаганди тоталітарних символів, зокрема, "українського націоналізму".
У Сенаті Польщі відмовилися виключити "український націоналізм" із законопроекту Фото: WSJ

Відповідне рішення ухвалене у вівторок на спільному засіданні трьох комісій верхньої палати парламенту, повідомляє Укрінформ.

Сенатор PiS Єжи Червінський, який запропонував до числа тоталітарних символів додати, зокрема, "литовський і український націоналізм, прусський, російський і німецький мілітаризм", зазначив, що польський парламент не повинен піддаватися тиску України, Німеччини та Литви.

Оскільки сенатори проголосували проти відкликання законопроекту, його буде винесено на загальне обговорення в Сеймі Польщі.

Як повідомлялося, в середині грудня 2016 року сейм Польщі відкинув законопроект про "український націоналізм".

Нагадаємо, в липні польський Сейм назвав Волинську трагедію геноцидом.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.

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22 02 2017 21:58
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