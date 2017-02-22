У Сенаті Польщі відмовилися виключити "український націоналізм" із законопроекту
Відповідне рішення ухвалене у вівторок на спільному засіданні трьох комісій верхньої палати парламенту, повідомляє Укрінформ.
Сенатор PiS Єжи Червінський, який запропонував до числа тоталітарних символів додати, зокрема, "литовський і український націоналізм, прусський, російський і німецький мілітаризм", зазначив, що польський парламент не повинен піддаватися тиску України, Німеччини та Литви.
Оскільки сенатори проголосували проти відкликання законопроекту, його буде винесено на загальне обговорення в Сеймі Польщі.
Як повідомлялося, в середині грудня 2016 року сейм Польщі відкинув законопроект про "український націоналізм".
Нагадаємо, в липні польський Сейм назвав Волинську трагедію геноцидом.
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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