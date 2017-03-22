У Сомалі та Ємені через чотири місяці може настати масовий голод, - Червоний Хрест

У Міжнародному комітеті звернулися з проханням про фінансування

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, щоб запобігти масовому голоду в Ємені та Сомалі залишилося декілька місяців.

Щоб запобігти голоду, який спричинений конфліктами і посухою залишається близько трьох-чотирьох місяців.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) звернулися з проханням про фінансування, повідомляє Reuters.

"У нас, імовірно, є вікно тривалістю від трьох до чотирьох місяців, щоб уникнути найгіршого сценарію", - сказав директор управління оперативною діяльністю МКЧХ Домінік Стілхарт.

Нагадаємо, що в Сомалі, що потерпає через сильну посуху, в одному з регіонів загинули 110 людей. Гуманітарна ситуація погіршується.

Відзначимо, що президент Сомалі Мохамед Фармаджо оголосив 1 березня надзвичайний стан.

Зазначимо, що ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.