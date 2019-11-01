У справі Насірова дочитали до 419-ї зі 774 сторінок обвинувального акта
Прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила, що на ньому розглянули декілька клопотань і продовжили читати обвинувальний акт.
Сторона звинувачення встигла зачитати 25 сторінок обвинувального акта. Зараз "закладка" знаходиться на 419-й сторінці із 774-х.
Наступне засідання призначили на 23 січня.
Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.
Уряд планує оскаржувати це рішення.
Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.
Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомствазалишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.
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