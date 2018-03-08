У суді назвали основну версію вбивства "Сармата"
Згідно з клопотанням прокуратури щодо міри запобіжного заходу, слідство припускає, що Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності".
"Проведено досудове розслідування, з якого встановлено на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили вчинити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів із цієї зброї", - озвучив суддя клопотання прокуратури.
З вказаною метою обвинувачені вступили між собою у злочинну згоду, визначили свої ролі та вчинили злочин, додав суддя.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
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