Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У суді назвали основну версію вбивства "Сармата"

Слідство припускає, що Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності"
Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка суддя Сергій Морока озвучив основну версію досудового слідства.
У суді назвали основну версію вбивства "Сармата" Віталій Олешко. Фото: brd24.com

Згідно з клопотанням прокуратури щодо міри запобіжного заходу, слідство припускає, що Олешка вбили "у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності".

"Проведено досудове розслідування, з якого встановлено на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили вчинити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів із цієї зброї", - озвучив суддя клопотання прокуратури.

З вказаною метою обвинувачені вступили між собою у злочинну згоду, визначили свої ролі та вчинили злочин, додав суддя.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2018 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.