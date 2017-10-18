У Таджикистані геїв і лесбіянок почали ставити на облік

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Таджикистану почало ставити на оперативний облік геїв і лесбіянок.

Як повідомляє видання "Радіо Свобода", з посиланням на Генпрокуратуру Таджикистану, в списку вже 319 чоловіків-гомосексуалістів і 48 лесбіянок.

"Їх приналежність до секс-меншин доведена, і всі вони поставлені на оперативний облік", - повідомляє газета.

У МВС Таджикистану відмовилися коментувати списки секс-меншин. Але один з тих, хто потрапив до реєстру секс-меншин, розповів "Радіо Свобода", що міліція облік виправдовує тим, що представники ЛГБТ, також як і ті, хто займається проституцією, схильні до високого ризику зараження ВІЛ і "входять в групу вразливих верств населення в зв'язку з високим рівнем зміни партнерів".

Таджикистан в 1998 році скасував діючий в СРСР закон про кримінальне покарання за гомосексуалізм. Але гомосексуалісти і інші сексуальні меншини як і раніше стикаються в країні з соціальними табу. В першу чергу це пов'язано з тим, що гомосексуальні стосунки заборонені ісламом. Більшість жителів Таджикистану сповідують саме цю релігію.

Геї, лесбіянки і трансгендери в Таджикистані намагаються приховати свою сексуальну орієнтацію. Багато хто боїться, що якщо їх розкриють, вони втратять роботу і будуть виключені з ВНЗ. Нерідкі випадки, коли геї і лесбіянки здійснювали самогубства через те, що від них відвернулися родичі.

Yа початку квітня російське видання "Новая газета" оприлюднило метаріал про те, що в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Президент Чечні Рамзан Кадиров назвав геїв "шайтанами" і "нелюдами".