У Таїланді врятували ще чотирьох дітей із печери
Про це інформує BBC з посиланням на поінформоване джерело.
Таким чином, загальна кількість врятованих дітей сягнула восьми. У печері залишаються ще четверо підлітків і тренер.
Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.
Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.
Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.
6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.
Дайвер з України Всеволод Коробов також бере участь у рятувальній операції в Таїланді.
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