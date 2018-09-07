У Таїланді врятували ще чотирьох дітей із печери

Про це інформує BBC з посиланням на поінформоване джерело.

Таким чином, загальна кількість врятованих дітей сягнула восьми. У печері залишаються ще четверо підлітків і тренер.

Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.

Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.

6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон.