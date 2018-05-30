У центрі Києва святкують "воскресіння" Бабченка, – ФОТО
Про це повідомляє "Громадське радіо".
Журналісти принести шампанське та вигукують "за воскресіння Бабченка".
Першочергово вони домовлялися зібратися для вшанування пам'яті "загиблого" колеги, але після новини про його "воскресіння" переформатували акцію на святкування.
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.
Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.
В організації "Репортери без кордонів" висловили обурення інсценуванням убивства російського журналіста.
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