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У центрі Києва святкують "воскресіння" Бабченка, – ФОТО

Вшанування пам'яті "загиблого" журналіста перетворилося на святкування його "воскресіння"
Друзі та колеги російського журналіста Аркадія Бабченка зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб відсвяткувати те, що він виявився живим після вчорашнього повідомлення про його смерть.
У центрі Києва святкують "воскресіння" Бабченка, – ФОТО Фото: hromadskeradio.org

Про це повідомляє "Громадське радіо".

Журналісти принести шампанське та вигукують "за воскресіння Бабченка".

Першочергово вони домовлялися зібратися для вшанування пам'яті "загиблого" колеги, але після новини про його "воскресіння" переформатували акцію на святкування.


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org

Як повідомляв iPress.uaсмерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

В організації "Репортери без кордонів" висловили обурення інсценуванням убивства російського журналіста.

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30 05 2018 21:25
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