У центрі Києва святкують "воскресіння" Бабченка, – ФОТО Вшанування пам'яті "загиблого" журналіста перетворилося на святкування його "воскресіння"

Друзі та колеги російського журналіста Аркадія Бабченка зібралися на Майдані Незалежності в Києві, щоб відсвяткувати те, що він виявився живим після вчорашнього повідомлення про його смерть.

Фото: hromadskeradio.org

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