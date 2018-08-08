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У центрі Москви вивісили плакат на підтримку Сенцова

Олег голодує в російській колонії вже 87-й день
На Кримському мосту в центрі російської столиці розгорнули величезний банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів в РФ.
У центрі Москви вивісили плакат на підтримку Сенцова Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

"Сьогодні (8 серпня - ред.) рано вранці на Кримському мосту в Москві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей", - повідомляє в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.

Нагадаємо, 21 липня активісти вивісили банер на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова поруч з будівлею уряду Росії в Москві.

Також, український режисер, політв'язень Кремля Олег Сенцов, ув'язнений у колонії міста Лабитнангі в Росії, перебуває у поганому стані. Переведення у лікарню неможливе, "оскільки Сенцов просто не витримає етапування і може померти".

 
 
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08 08 2018 11:25
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