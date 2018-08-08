CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Кримському мосту в центрі російської столиці розгорнули величезний банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів в РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У центрі Москви вивісили плакат на підтримку Сенцова
Олег голодує в російській колонії вже 87-й день
Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke
"Сьогодні (8 серпня - ред.) рано вранці на Кримському мосту в Москві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей", - повідомляє в Facebook російська журналістка Вікторія Івлєва.
Нагадаємо, 21 липня активісти вивісили банер на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова поруч з будівлею уряду Росії в Москві.
Також, український режисер, політв'язень Кремля Олег Сенцов, ув'язнений у колонії міста Лабитнангі в Росії, перебуває у поганому стані. Переведення у лікарню неможливе, "оскільки Сенцов просто не витримає етапування і може померти".
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08 08 2018 11:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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