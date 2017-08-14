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У Туреччині вантажний кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених

Четверо поранених у критичному стані
14 серпня вантажний автокран впав на мікроавтобус у районі Тутак східної турецької провінції Агрі.
У Туреччині вантажний кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених Фото:hurriyetdailynews.com

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

Вантажівка з краном рухалася дорогою, коли кран з якоїсь причини впав. При цьому, падаючи він протаранив мікроавтобус, що рухався з протилежної сторони дороги.

Сім людей всередині мікроавтобуса загинули на місці, а ще 11 отримали поранення. Четверо поранених у критичному стані.

Кілька машин швидкої допомоги та сил безпеки були негайно відправлені на місце аварії.

Рух  дорогою, де впав кран, перекрито в обох напрямках.

Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.

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14 08 2017 21:18
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