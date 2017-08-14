CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ14 серпня вантажний автокран впав на мікроавтобус у районі Тутак східної турецької провінції Агрі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині вантажний кран упав на мікроавтобус, 7 загиблих, 11 поранених
Четверо поранених у критичному стані
Фото:hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє Hurriyet daily news.
Вантажівка з краном рухалася дорогою, коли кран з якоїсь причини впав. При цьому, падаючи він протаранив мікроавтобус, що рухався з протилежної сторони дороги.
Сім людей всередині мікроавтобуса загинули на місці, а ще 11 отримали поранення. Четверо поранених у критичному стані.
Кілька машин швидкої допомоги та сил безпеки були негайно відправлені на місце аварії.
Рух дорогою, де впав кран, перекрито в обох напрямках.
Нагадаємо, два потяги зіштовхнулися 11 серпня в Єгипті біля станції Хорсід, розташованої між Каїром та Александрією. У результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 49 людей, ще 179 отримали поранення.
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14 08 2017 21:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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