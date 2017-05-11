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У Великобританії в ніч Гая Фокса спалили опудало продюсера Харві Вайнштейна

Минулого року палили опудало Дональда Трампа
У ніч на 5 листопада, під час святкування ночі Гая Фокса, у британському місті Еденбрідж спалили десятиметрове опудало продюсера Харві Вайнштейна, звинуваченого в сексуальних домаганнях.
У Великобританії в ніч Гая Фокса спалили опудало продюсера Харві Вайнштейна Фото: John Stillwell / PA / Scanpix / LETA

Щорічно упродовж 20 років жителі Еденбріджа вибирають "лиходія" з новин і спалюють його опудало в ніч Гая Фокса, пише Meduza.

У 2016 році таким "лиходієм" був Дональд Трамп.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях. Сервіс призупинив виробництво "Карткового будиночка", в якому Спейсі виконує головну роль.

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05 11 2017 19:40
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