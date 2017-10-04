У Верховній Раді пропонують раніше починати робочий день
З такою пропозицією виступив на погоджувальній раді в понеділок заступник голови комітету з питань бюджету Віктор Кривенко, інформує "Українська правда".
"Треба думати над тим, щоб поширити робочий день, щоб ми починали о 9 ранку (зараз о 10:00 – ред.)", - заявив він, звертаючись до спікера Андрія Парубія.
Також він нагадав, що депутати вже підготували два законопроекти стосовно скасування перерви в засіданнях Ради. Один з них – 2915 – вже готовий до голосування, інший – 6281 - ще не включений в порядок денний і стосовно нього ще нема рішення комітету.
"Будь-який працівник може пропрацювати 4 години без перерви, а не може пропрацювати народний депутат", - докорив народним обранцям Кривенко.
Парубій підтримав ці ініціативи і назвав їх "глобальними і правильними". Він висловив сподівання, що у вівторок законопроект 6281 буде включений до порядку денного, і вже у четвер, 13 квітня, Верховна Рада буде голосувати обидва документи.
Як повідомлялося, 3 квітня Парубій запропонував на рівні регламенту Верховної Ради скасувати перерву з 12:00 до 12:30 в засіданні ВР.
6 квітня він чотири рази ставив на голосування питання про скасування перерви у ранковому засіданні, але ця пропозиція не знайшла підтримки у сесійній залі.
Нагадаємо, 7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у березні 2017 року.
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