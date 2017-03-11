У Єгипті виявили велику "таємну кімнату" в піраміді Хеопса, - ФОТО

З початку XIX століття - це перша знахідка подібного масштабу

Вчені продовжують розгадувати загадки єгипетських пірамід: на цей раз вони виявили всередині найбільшої і найдавнішої піраміди Хеопса раніше невідоме приміщення.

Приміщення довжиною близько 30 метрів і висотою близько двох знаходиться в самому центрі піраміди. Його призначення поки невідоме, незрозуміло також, що знаходиться всередині і чи є там щось цінне, оскільки доступу до приміщення немає, інформує BBC.

Знайти кімнату вдалося завдяки технології мюонної радіографії, яка дозволяє сканувати породу і знаходити в ній пусті порожнини за допомогою високочутливого радару, так званих космічних променів.

Також за допомогою радару вченим вдалося виявити невелике приміщення у однієї зі сторін піраміди.

У дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature, брала участь група археологів і учених з Єгипту, Франції, Канади та Японії. Щоб виявити знахідку, знадобилося близько двох років.

Вік піраміди Хеопса (великої піраміди Гізи) оцінюється в 4,5 тисячі років, вона була побудована між 2509 і 2483 роками до нашої ери.

Вона є найбільшою спорудою археологічного комплексу пірамід Гізи, розташованого на західному березі річки Ніл під Каїром.

Поруч з пірамідою Хеопса розташовані піраміди Хефрена і Мікеріна. Всі вони носять імена фараонів Давнього Єгипту.

Відомо, що в піраміді Хеопса є три великих приміщення і безліч проходів, шахт і тунелів. Найбільше з приміщень - Велика галерея - знаходиться рівно посередині. Це вузька майже вертикальна шахта заввишки близько 8 метрів і довжиною в 47.

Виявлена ​​вченими порожнеча знаходиться прямо над цією галереєю і має схожі розміри.

"Нам невідомо, горизонтально розташована ця кімната, або нахилена, складається вона з одного приміщення, або їх декілька, - пояснив Мехді Тайобі з паризького інституту HIP - організації, яка займається дослідженням пірамід. - Але ми точно впевнені, що вона там є. Це вражає, адже жодна теорія цього не передбачала, наскільки я знаю".



Фото: SCANPYRAMIDS

Команда проекту ScanPyramids, який об'єднує вчених, які досліджують піраміди в Гізі, з обережністю ставиться до спроб назвати знахідку "кімнатою".

У піраміді Хеопса є спеціальні відсіки, які були спроектовані для уникнення обвалу породи через великий тиск зверху (загальна вага піраміди - близько 4 млн тонн).

Над Кімнатою царя, яка знаходиться над Великою галереєю, розташовано п'ять таких пустот.



Фото: Getty Images

Відомий американський археолог Марк Леннер бере участь в комісії по оцінці роботи команди ScanPyramids. Він каже, що мюонній радіографії можна довіряти, але він поки не впевнений, що знахідка важлива.

"Це може бути простір, який будівельники залишили для захисту дуже вузької даху великий галереї від ваги піраміди", - сказав він в ефірі програми BBC "Наука в дії".

"Це дуже важливо, оскільки це аномалія. Нам треба сконцентруватися на цьому, особливо в століття, коли ми вже не можемо підривати стіни піраміди, як це робив [британський] єгиптолог Говард Вайс на початку 1800-х років".



Фото: SCANPYRAMIDS

Один з лідерів команди Хані Хелал з Каїрського університету вважає, що порожнина занадто велика для однієї лише функції розподілу тиску, але визнає, що експерти ще будуть сперечатися про це.

"Ми намагаємося зрозуміти внутрішню структуру пірамід і зрозуміти, як їх будували, - сказав він журналістам. - Знамениті єгиптологи, археологи і архітектори - у них є кілька гіпотез. Ми даємо їм дані, а вони скажуть нам, можливо таке чи ні".

Технологія дослідження пустот без проникнення розвивалася протягом останніх 50 років для зондування внутрішньої структури різних природних компонентів - від вулканів до льодовиків. Вона також використовувалася для розслідування аварії на атомній електростанції в Фукусімі.

Мюонна радіографія використовує потоки заряджених частинок, що виникають після зіткнення космічних променів з молекулами газу в повітрі. Це зіткнення утворює різні нові частинки, включаючи мюони.

Ці частинки рухаються зі швидкістю, близькою до швидкості світла. І їх, в свою чергу, з різними швидкостями поглинає поверхня планети. За швидкістю цього поглинання можна визначити порожнечі в структурі матеріалу.



Фото: SCANPYRAMIDS

Команда ScanPyramids використовувала три види мюонних телескопів, і всі три показали однакові дані про стан і розміри порожнечі.

Себастьян Прокурер з університету Парижа підкреслив, що цим методом можна побачити тільки великі простори, і звичайну пористість структури піраміди вчені до уваги не брали.

"За допомогою мюонів можна виміряти інтегральну щільність, - пояснює він. - Цей показник залишався б однаковим, якщо там було б багато невеликих пустот. Ми б побачили середнє значення. Але якщо видно надлишок мюонів, значить, це порожнеча більшого розміру".

"Це не швейцарський сир", - говорить він.

Зараз обговорюється питання, як можна досліджувати виявлене приміщення.

Жан-Баптіст Мюре з Французького національного іституту інформатики та прикладної математики повідомив, що у них є ідея, як це зробити, але її повинна спочатку схвалити єгипетська влада.

"Наша ідея в тому, щоб просвердлити зовсім маленьку дірку. Ми хочемо запустити туди робота, здатного пройти в трисантиметровий отвір", - сказав він.

Нагадаємо, що спільна франко-швейцарська археологічна експедиція знайшла близько некрополя Саккара (біля Каїра) фрагмент обеліска з граніту віком чотири тисячі років.