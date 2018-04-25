У Єревані поновилися вуличні протести
Пашинян заявив, що 25 квітня він продовжить переговори з представниками влади, однак увечері 24 квітня стало ясно, що зустріч не відбудеться, - повідомляє "Радіо Азатутюн".
В. о. прем'єр-міністра Вірменії Карен Карапетян заявив про те, що Нікол Пашинян в односторонньому порядку висунув нові умови.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.
Як відомо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки проходили багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції сотні учасників масових акцій протесту.
Затриманого раніше у Єревані лідера опозиції Нікола Пашиняна таки відпустили із СІЗО.
22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".
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