У Єревані поновилися вуличні протести

В Єревані лідер партії "Громадський договір" Нікол Пашинян, очолив протестний рух проти екс-прем'єра Сержа Саргсяна, заявив, що Республіканська партія намагається використовувати відставку прем'єр-міністра для збереження влади.

Пашинян заявив, що 25 квітня він продовжить переговори з представниками влади, однак увечері 24 квітня стало ясно, що зустріч не відбудеться, - повідомляє "Радіо Азатутюн".

В. о. прем'єр-міністра Вірменії Карен Карапетян заявив про те, що Нікол Пашинян в односторонньому порядку висунув нові умови.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Як відомо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки проходили багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції сотні учасників масових акцій протесту.

Затриманого раніше у Єревані лідера опозиції Нікола Пашиняна таки відпустили із СІЗО.

22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".