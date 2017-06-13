Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Запорізькій області жінку госпіталізували з діагнозом ботулізм

Імовірно, жінка занедужала після вживання риби невідомого походження
У місті Дніпрорудне Запорізької області жінку госпіталізували у важкому стані з діагнозом ботулізм.
У Запорізькій області жінку госпіталізували з діагнозом ботулізм Фото: miaistok.su

Випадок захворювання на ботулізм був зафіксований ще 2 червня, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

"Постраждала - мешканка м. Дніпрорудне, захворіла 30.05.2017, на наступну добу у важкому стані госпіталізована в КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР. Діагноз "Ботулізм, важкий перебіг" підтверджений лабораторно", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, жінка занедужала після вживання риби невідомого походження, придбаної в загальній торговій мережі.

Зараз триває розслідування.

Держпродспоживслужба відправила в лікарню запит про наявність інших постраждалих або звернень з ознаками кишкової інфекції, пов'язаних з вживанням риби.

Читайте також: Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Нагадаємо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.