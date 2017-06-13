У Запорізькій області жінку госпіталізували з діагнозом ботулізм

У місті Дніпрорудне Запорізької області жінку госпіталізували у важкому стані з діагнозом ботулізм.

Випадок захворювання на ботулізм був зафіксований ще 2 червня, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

"Постраждала - мешканка м. Дніпрорудне, захворіла 30.05.2017, на наступну добу у важкому стані госпіталізована в КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР. Діагноз "Ботулізм, важкий перебіг" підтверджений лабораторно", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, жінка занедужала після вживання риби невідомого походження, придбаної в загальній торговій мережі.

Зараз триває розслідування.

Держпродспоживслужба відправила в лікарню запит про наявність інших постраждалих або звернень з ознаками кишкової інфекції, пов'язаних з вживанням риби.

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Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.

Нагадаємо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.