У Запорізькій області жінку госпіталізували з діагнозом ботулізм
Випадок захворювання на ботулізм був зафіксований ще 2 червня, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
"Постраждала - мешканка м. Дніпрорудне, захворіла 30.05.2017, на наступну добу у важкому стані госпіталізована в КУ "Запорізька обласна клінічна лікарня" ЗОР. Діагноз "Ботулізм, важкий перебіг" підтверджений лабораторно", - йдеться в повідомленні.
Імовірно, жінка занедужала після вживання риби невідомого походження, придбаної в загальній торговій мережі.
Зараз триває розслідування.
Держпродспоживслужба відправила в лікарню запит про наявність інших постраждалих або звернень з ознаками кишкової інфекції, пов'язаних з вживанням риби.
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Нагадаємо, що за даними Держспоживслужби, за тиждень було зафіксовано ще два випадки захворювання на ботулізм - у мешканки села Нікольське Полтавської області та жительки міста Дніпрорудне Запорізької області.
Нагадаємо, що в Києві ввели тимчасову заборону на реалізацію в'яленої риби промислового виробництва.
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