CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку доби 28 січня режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні АТО жодного обстрілу від початку доби, – штаб
У ЗСУ стверджують, що ситуація під контролем
Фото: politeka.net
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
"Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, пильності не втрачають: знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – розповідають у штабі.
Нагадаємо, 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув український військовий.
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28 01 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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