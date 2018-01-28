У зоні АТО жодного обстрілу від початку доби, – штаб

У ЗСУ стверджують, що ситуація під контролем

Від початку доби 28 січня режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

"Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, пильності не втрачають: знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – розповідають у штабі.

Нагадаємо, 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув український військовий.