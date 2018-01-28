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У зоні АТО жодного обстрілу від початку доби, – штаб

У ЗСУ стверджують, що ситуація під контролем
Від початку доби 28 січня режим тиші продовжує зберігатися вздовж усієї лінії зіткнення.
У зоні АТО жодного обстрілу від початку доби, – штаб Фото: politeka.net

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

"Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей. Ситуація у районі проведення АТО перебуває під контролем Збройних Сил України. Бойові підрозділи, які виконують завдання на першій лінії оборони, пильності не втрачають: знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником", – розповідають у штабі.

Нагадаємо, 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув український військовий.

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28 01 2018 18:40
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