Угорщина домовляється із США, щоби натиснути на Україну в НАТО
"Угорщина високо цінує допомогу Сполучених Штатів у вирішенні конфлікту з Україною, пов'язаного з прийняттям законів, що порушують права меншин", - сказав Сійярто на прес-конференції в Будапешті, повідомляє сайт угорського уряду.
За словами Сійярто, він підтвердив своїм партнерам із переговорів, що Угорщина зацікавлена не у продовженні суперечки, а в пошуках вирішення конфлікту.
"Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки, і щоб Україна припинила порушення своїх міжнародних та двосторонніх зобов'язань", - заявив міністр.
Як відомо, проведення комісії Україна-НАТО залишається заблокованим через протести Угорщини.
Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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