Угорщина домовляється із США, щоби натиснути на Україну в НАТО

"Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів переговори з помічником держсекретаря США з питань європейської та євразійської політики Уессом Мітчеллом, під час яких обговорив мовну суперечку з Україною.

"Угорщина високо цінує допомогу Сполучених Штатів у вирішенні конфлікту з Україною, пов'язаного з прийняттям законів, що порушують права меншин", - сказав Сійярто на прес-конференції в Будапешті, повідомляє сайт угорського уряду.

За словами Сійярто, він підтвердив своїм партнерам із переговорів, що Угорщина зацікавлена не у продовженні суперечки, а в пошуках вирішення конфлікту.

"Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки, і щоб Україна припинила порушення своїх міжнародних та двосторонніх зобов'язань", - заявив міністр.

Як відомо, проведення комісії Україна-НАТО залишається заблокованим через протести Угорщини.