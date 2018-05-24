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Угорщина домовляється із США, щоби натиснути на Україну в НАТО

"Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки"
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів переговори з помічником держсекретаря США з питань європейської та євразійської політики Уессом Мітчеллом, під час яких обговорив мовну суперечку з Україною.
Угорщина домовляється із США, щоби натиснути на Україну в НАТО Фото: KKM

"Угорщина високо цінує допомогу Сполучених Штатів у вирішенні конфлікту з Україною, пов'язаного з прийняттям законів, що порушують права меншин", - сказав Сійярто на прес-конференції в Будапешті, повідомляє сайт угорського уряду.

За словами Сійярто, він підтвердив своїм партнерам із переговорів, що Угорщина зацікавлена не у продовженні суперечки, а в пошуках вирішення конфлікту.

"Угорщина хотіла б, щоб 150 тисяч закарпатських угорців могли жити в умовах миру та правової безпеки, і щоб Україна припинила порушення своїх міжнародних та двосторонніх зобов'язань", - заявив міністр.

Як відомо, проведення комісії Україна-НАТО залишається заблокованим через протести Угорщини.

Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

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24 05 2018 12:14
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