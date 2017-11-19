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Україна 20 років підтверджує свої позиції космічної держави, – Порошенко

За словами президента, з часів польоту Леоніда Каденюка на борту американського космічного корабля "Колумбія" до космосу Україна успішно продовжує підтверджувати свої позиції космічної держави
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна 20 років успішно підтверджує свої позиції космічної держави.
Україна 20 років підтверджує свої позиції космічної держави, – Порошенко Фото: gettyimages.com

"20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля "Колумбія" здійснив політ у Космос. З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. Ракето-носії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм", – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, в листопаді 2017 планується запуск в космос трьох ракет, створених за участю України.

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19 11 2017 21:00
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