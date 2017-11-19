Україна 20 років підтверджує свої позиції космічної держави, – Порошенко
"20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля "Колумбія" здійснив політ у Космос. З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. Ракето-носії українського виробництва виводять на навколоземну орбіту космічні апарати та супутники з різних країн по всьому світу, а Україна є активним учасником міжнародних космічних програм", – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, в листопаді 2017 планується запуск в космос трьох ракет, створених за участю України.
Представники NASA запланували в найближчі місяці провести випробування ядерного реактора, який призначений для забезпечення енергією марсіанських місій.
Американці готують до запуску космічний апарат Parker Solar Probe, який у 2024 році наблизиться до Сонця.
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