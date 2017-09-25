Україна і Білорусь співпрацюватимуть у сфері ядерної енергетики

Сторони домовилися про взаємну аварійну допомогу в умовах роботи між енергосистемами двох країн

Білорусь та Україна 25 вересня домовилися про налагодження взаємодії у сфері ядерної енергетики.

Домовленість була досягнута за підсумками засідання білорусько-української робочої групи зі співробітництва в паливно-енергетичній сфері республіканського унітарного підприємства електроенергетики (РУП) "Гомельенерго", інформує "Слово і діло" з посиланням на прес-службу "Біленерго".

Крім того, сторони домовилися про надання аварійної допомоги в умовах роботи між енергосистемами двох країн.

Білоруську делегацію очолив заступник міністра енергетики Вадим Закревський, українську – заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Нагадаємо, 1 серпня керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Борис Столярчук підписав Угоду про відновлення дії угоди між Держатомрегулювання та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (КЯР США) з обміну технічною інформацією і співпраці в сфері ядерної безпеки.