Україна і Білорусь співпрацюватимуть у сфері ядерної енергетики
Домовленість була досягнута за підсумками засідання білорусько-української робочої групи зі співробітництва в паливно-енергетичній сфері республіканського унітарного підприємства електроенергетики (РУП) "Гомельенерго", інформує "Слово і діло" з посиланням на прес-службу "Біленерго".
Крім того, сторони домовилися про надання аварійної допомоги в умовах роботи між енергосистемами двох країн.
Білоруську делегацію очолив заступник міністра енергетики Вадим Закревський, українську – заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.
Нагадаємо, 1 серпня керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Борис Столярчук підписав Угоду про відновлення дії угоди між Держатомрегулювання та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (КЯР США) з обміну технічною інформацією і співпраці в сфері ядерної безпеки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа