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Україна і Білорусь співпрацюватимуть у сфері ядерної енергетики

Сторони домовилися про взаємну аварійну допомогу в умовах роботи між енергосистемами двох країн
Білорусь та Україна 25 вересня домовилися про налагодження взаємодії у сфері ядерної енергетики.
Україна і Білорусь співпрацюватимуть у сфері ядерної енергетики Фото: news.nikcity.com

Домовленість була досягнута за підсумками засідання білорусько-української робочої групи зі співробітництва в паливно-енергетичній сфері республіканського унітарного підприємства електроенергетики (РУП) "Гомельенерго", інформує "Слово і діло" з посиланням на прес-службу "Біленерго".

Крім того, сторони домовилися про надання аварійної допомоги в умовах роботи між енергосистемами двох країн.

Білоруську делегацію очолив заступник міністра енергетики Вадим Закревський, українську – заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко.

Нагадаємо, 1 серпня керівник Державної інспекції ядерного регулювання України Борис Столярчук підписав Угоду про відновлення дії угоди між Держатомрегулювання та Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (КЯР США) з обміну технічною інформацією і співпраці в сфері ядерної безпеки.

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25 09 2017 17:19
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