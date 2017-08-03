Україна має чим відповісти на звинувачення Росії в Гаазі, - МЗС

Українська команда до пізньої ночі працювала над тими аргументами, які почує сьогодні Суд

Аргументи російської сторони у Міжнародному суді ООН є добре підготовленими, хоч і будуються на хворобливій логіці.

"Ми маємо відповідь щодо кожної позиції по фактах. Але детальне представлення наших аргументів щодо цих фактів буде відбуватися на подальших стадіях процесу. Зараз важливо показати, що наявної інформації достатньо для запровадження тимчасових заходів", - написала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

"Правові аргументи РФ є достатньо передбачуваними. Радники РФ виявились винахідливими юридичними гімнастами – аби представити цілісну позицію вони використали усі можливі і неможливі зачіпки, які подеколи суперечать самим собі. Складається враження, що жоден суд в світі і жодна норма права не забороняє Росії безкарно нищити людей", - наголосила вона.

Заступник міністра запевнила, що українська команда до пізньої ночі працювала над тими аргументами, які почує сьогодні Суд.

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі триває судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Вчора у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.

В січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.