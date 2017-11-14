Україна опустилася в рейтингу за вільним доступом до Інтернету

Відповідний висновок пов'язаний з тим, що український уряд заблокував великі російські платформи, включно з соціальною мережею ВКонтакте та пошуковою системою Яндекс

Міжнародна правозахисна організація Freedom House у звіті "Маніпулювання соціальними медіа для підриву демократії" повідомила про вплив дезінформації на вибори в 18 країнах світу. Відповідний звіт оприлюднений на сайті організації.

"Тактика онлайн-маніпуляції та дезінформації зіграла важливу роль у виборах, принаймні у 18 країнах за останній рік, у тому числі в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до документу, рекордна кількість урядів обмежила мобільний Інтернет з політичних міркувань або з міркувань безпеки, часто в районах, населених етнічними або релігійними меншинами.

Фото: freedomhouse

Найбільше обмеження відбулося в Україні, Єгипті та Туреччині. Так, Україна зайняла 45 місце. Відповідний висновок пов'язаний з тим, що український уряд заблокував великі російські платформи, включаючи соціальну мережу ВКонтакте та пошукову систему Яндекс.

Серед країн, які менше обмежують Інтернет – Ісландія, Естонія і Канада. США зайняли п'яте місце в цьому списку.

Серед найгірших у списку з 65 країн виявився Китай. Росія займає 15-е місце за рівнем несвободи в мережі.

Фото: freedomhouse

"Використання платних коментаторів і політичних ботів для розповсюдження державної пропаганди було засновано Китайською народною республікою і Російською Федерацією (РФ), але тепер стало глобальним", - заявив президент Freedom House Майкл Абрамович.

Указ, яким зобов'язав українським інтернет-провайдерам на три роки закрити користувачам доступ до сервісів Mail.ru і "Яндекса", а також соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники", Порошенко підписав 16 травня 2017 року.

До цього моменту щомісячна аудиторія "Однокласників" в Україні, за даними соцмережі, становила 9,5 млн осіб, щоденна - 5,4 млн осіб. За даними аналітичного агентства SimilarWeb, на Україну припадало 17,6% від загального трафіку "ВКонтакте".

Згодом стало відомо, що російська компанія Mail.Ru Group, яка володіє соцмережами "ВКонтакте" й "Одноклассники", намагається обійти заборонина діяльність в Україні через офшорну компанію Nessly Holdings Limited, зареєстровану на Кіпрі.

В результаті, холдинг Mail.ru оцінив негативний ефект від заборони роботи на українському ринку в 1,5 відсотка від виручки за 2017 рік - близько $13 млн.