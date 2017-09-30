Україна отримає фінансову допомогу від США на зміцнення кібербезпеки
"Посол Марі Йованович заявила, що США виділять понад $ 5 млн у рамках допомоги в сфері кібербезпеки, спрямованої на зміцнення спроможності України запобігати, зменшувати вплив і реагувати на кібератаки. Обидві сторони висловили загальну заклопотаність тим, що найсерйозніші злочини в області кібердеятельності мають потенціал підірвати мир, процвітання і стабільність міжнародної спільноти", - повідомили в посольстві США, пише ВВС.
Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, питання захисту критичної інфраструктури і військових систем, а також зміцнення довіри в області кібербезпеки в ОБСЄ.
Нагадаємо, в липні НАТО пообіцяла надати Україні обладнання, яке дозволить встановлювати джерела кібератак.
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