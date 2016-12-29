Україна передала бойовикам 15 полонених

Київ передав у четвер самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.

"Українська сторона в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, (передала – ред.)15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників. Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мать хвороби", - написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм", - додала Геращенко.

Про передачу полонених також повідомило російське агентство "РИА Новости".

Вказується, що передача пройшла в районі контрольно-пропускного пункту "Майорськ" в передмісті Горлівки.

Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.