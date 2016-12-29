Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна передала бойовикам 15 полонених

Передача пройшла в районі КПВВ "Майорськ"
Київ передав у четвер самопроголошеним "ДНР" і "ЛНР" 15 полонених.
Україна передала бойовикам 15 полонених Фото: EPA / UPG

"Українська сторона в односторонньому порядку, як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, (передала – ред.)15 осіб, що здійснили злочини, задля розблокування процесу звільнення заручників. Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мать хвороби", - написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що їх утримують в буцегарні за "диверсії і тероризм". Але ми очікуємо звільнення хлопців і апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм", - додала Геращенко.

Про передачу полонених також повідомило російське агентство "РИА Новости".

Вказується, що передача пройшла в районі контрольно-пропускного пункту "Майорськ" в передмісті Горлівки.

Нагадаємо, що терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" у вівторок, 27 грудня, передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.

Згодом радник міністра оборони Василь Будик повідомив, що дві полонені жінки, яких "ДНР" передала українській стороні, вже знаходяться на підконтрольній території України.

Варто відзначити, що представники так званих "ДНР/ЛНР" хочуть провести обмін полоненими з Україною лише за формулою 690 на 47.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 12 2016 18:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.