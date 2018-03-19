Україна надала ЄС список 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму
"Ми передали європейцям список з понад 140 осіб, залучених до проведення незаконних виборів в Криму", - повідомляє LB.ua з посиланням на політичного директора МЗС України Олексія Макеєва.
За його словами, інтерес європейських міністрів до зустрічі з главою МЗС України був значним, "такої кількості, здається, не було ніколи".
Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.
Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.
Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.
За результатами підрахунків станом на 23:01 за київським часом у Криму за Путіна віддали свої голоси 92,41% виборців.
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