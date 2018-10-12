Україна планує за три роки перейти на нові вакцини - вдесятеро дорожчі

З 2021 року Україна перейде на використання нових багатокомпонентних вакцин, вартість яких удесятеро вища за теперішні.

Про це заявив директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта на конференції з проблем вакцинації в Україні, повідомляє "УкрІнформ".

"Ми плануємо введення нових вакцин, але їх впровадять не раніше 2021 року. Доти жодна нова вакцина не увійде. Зараз запропонована стратегія переходу на багатокомпонентні вакцини з ацелюлярним кашлюковим компонентом. Це збільшує видатки держави у 10 разів. Ми будемо адвокатувати перед урядом збільшення цих видатків на найближчі три роки", - сказав Курпіта.

Він наголосив, що на найближчі роки прорахована необхідна кількість імунобіологічних препаратів для нашої країни.

"Потреба України у вакцинах прорахована до 2023 року. Вона ще уточнюється, але така програма вже є. Враховуючи демографічні показники, ми знаємо приблизно, яка кількість вакцин потрібна країні та скільки це державі коштуватиме. Також, окрім закупівлі шприців для вакцинації та боксів для утилізації матеріалів, закладено 25% резервних вакцин для реагування на екстрені ситуації", - поінформував Володимир Курпіта.

Нагадаємо, майже 400 тисяч доз вакцин проти кору відправили в різні міста України. Найбільше — у західні області, де нині частіше реєструють випадки захворювань.

За інформацією Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищила 23 тис. людей. Це понад половина від загальної кількості інфікованих кором осіб у Європі.