Україна побореться з Росією та Туреччиною за право прийняти чемпіонат Європи з боксу

Прийняти першість у 2017 році може Харків

Україна побореться за право проведення континентальної першості з боксу серед чоловіків, яка відбудеться у червні 2017 року.

У разі позитивного схвалення на користь нашої держави виконкомом Європейської конфедерації боксу, чемпіонат Європи пройде у Харкові, повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Свій намір провести змагання підтвердили віце-президент ФБУ та керівництво Харківської обласної федерації боксу, повідомив президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

"Ми надіслали офіційну заявку до Європейської конфедерації боксу на проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. Цьогорічна континентальна першість пройде у червні поточного року, тому ми маємо вдосталь часу, аби організувати та провести цей турнір на найвищому рівні", - зазначив він.

Голосування за країну-господарку змагань відбудеться найближчим часом, але не зазначається, коли ж саме.

"І ми маємо надію, що саме Харкову віддадуть це право. Я переконаний, що, у разі обрання України країною-господаркою, ми проведемо цей важливий боксерський старт на найвищому рівні", - додав очільник ФБУ.

"Більш того, ми вже маємо досвід проведення чемпіонату світу з боксу серед молоді, чемпіонату Європи серед юніорів, Кубку Європи, ми організовували змагання Всесвітньої серії боксу, тому, я переконаний, що все пройде на найвищому рівні", - пояснив Продивус.

За попередньою інформацією, посперечаються за право проведення континентальної першості, крім України, також Росія та Туреччина.

Найбільшим боксерським форумом, який проходив у Харкові, був Кубок Європи з боксу серед чоловіків у 2010 році. Крім того, у минулому році Харків провів матчеву зустріч за участю Українських отаманів у Всесвітній серії боксу та чемпіонат України з боксу.

Нагадаємо, що глава Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що Харків прийме матчі Ліги Європи за участю донецького "Шахтаря", а також ряд інших міжнародних поєдинків.