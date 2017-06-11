Україна попросила ЄС та G7 направити своїх представників на суд у справі Гриба
"Вимагаємо від Росії надати доступ укр. лікарям до Павла Гриба. Людина потребує допомоги, а над ним знущаються, не гребуючи здоров’ям та життям", - написав міністр у своєму Twitter.
Клімкін також повідомив, що Україна попросила ЄС та G7 направити представників на суд у справі Гриба в Росії: "Терміново звернувся до країн ЄС&G7 направити представників на суд. засідання у справі П.Гриба завтра. Світ має бачити рос. псевдоправосуддя в дії".
Зазначимо, 7 листопада відбудеться судове засідання в режимі відеоконференції, де буде розглядатися міра запобіжного заходу Павлові Грибу. У засіданні дозволили взяти участь родичам Павла.
Нагадаємо, Жовтневий районний суд Краснодара (Росія) продовжив утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року. Йому інкримінують "підготовку теракту у школі".
7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).
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