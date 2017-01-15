Україна проведе перевірку російських військових частин у Ростовській обл.
"Російська Федерація дала згоду на дану інспекцію", - повідомило агентство "Інтерфакс", з посиланням на Міноборони РФ, процитуючи начальника російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергія Рижкова
За його словами, "вказаний Україною район розташований в Ростовській області і займає площу близько 16 тисяч квадратних кілометрів".
Подібні заходи проводяться з метою визначення масштабів здійснюваної в межах зазначеного району військової діяльності, що належить до такої про яку слід повідомити (або підтвердження відсутності такої військової діяльності). В ході роботи для інспекторів будуть організовані брифінги від командирів військових формувань і частин, що знаходяться в межах вказаного району, йдеться в повідомленні.
За його словами, Україна "запросила РФ про проведення на її території інспекції зазначеного району в рамках Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки".
"Брифінги командирів містять узагальнену інформацію про структуру і завдання підпорядкованих військових частин", - уточнив Рижков.
Раніше IPress.ua повідомляв, що призваних офіцерів запасу, які закінчили військову кафедру, залучатимуть до проведення АТО тільки добровільно.
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