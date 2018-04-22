Україна та МВФ обговорюють умови четвертого перегляду програми співпраці
Про це повідомляє прес-служба Національного банку.
"Україна досягла суттєвого прогресу у стабілізації економіки і створенні потенціалу для зростання. Міжнародна ситуація наразі сприятлива для реформ, тож важливо не гаяти часу. Ми готові допомагати Україні у забезпеченні успіху її реформаторських зусиль", – наголосив перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон.
Українська сторона зазначила, що переконана в неминучості реформ, які важливі для забезпечені макроекономічної стабільності та добробуту громадян у країні.
Зараз триває доопрацювання умов приїзду місії МВФ до Києва задля подальшої співпраці в рамках програми.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Нагадаємо, виконувач обов'язків держсекретаря США Джон Салліван під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним закликав підвищити українські тарифи на газ відповідно до вимог МВФ.
Міжнародний валютний фонд відзначає деяке ослаблення реформаторських зусиль влади України.
Національний банк розраховує, що 2020 року Україна отримає нову програму Міжнародного валютного фонду.
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