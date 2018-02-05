Україна ввела нові та продовжила старі санкції проти Росії
"Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо", - повідомляє прес-служба РНБО.
"Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти нашої країни, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації тощо. Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.
Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.
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