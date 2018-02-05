Україна ввела нові та продовжила старі санкції проти Росії

Санкції запроваджуються на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України

Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкцій щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС.

"Санкції запроваджуються за ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо", - повідомляє прес-служба РНБО.

"Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти нашої країни, до протиправних дій проти громадян України, котрі незаконно утримуються в Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації тощо. Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.