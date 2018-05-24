Україна вирішила заблокувати доступ до ряду російських інтернет-ЗМІ

У їх числі - "РИА Новости", телеканал "Зірка" та інші

Ряд російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в додатку до рішення РНБО 2 травня 2018 року, оприлюдненому на сайті Президента України.

У їх числі - "РИА Новости Украина" (ТОВ "Інтерселект", rian.com.ua), "Экономические известия" (ООО "Медиа инновейшн груп", eizvestia.com), "Украинский бизнес портал" (ООО "Украинский бизнес портал", ubp.com.ua).

Під санкціями також перебуває цілий ряд російських засобів масової інформації, в тому числі Громадське телебачення Росії, РЕН-ТВ, "5 канал", сайти "Росії сьогодні" ( "РИА Новости", "Супутник", "Прайм" і ін.), радіо "Віра", ТНТ, "Зірка", сайти ВГТРК, сайти "РТР-Планета" (Вести.RU, Росія 1 і ін.), сайти "Першого каналу", НТВ та інші.

Санкції передбачають у тому числі блокування інтернет-провайдерами доступу до сайтів, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, що 2 травня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, а також щодо яких було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС.