Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ, - МЕРТ

До підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань

Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

"Це технічне, але важливе процедурне питання, яке дає можливість встановити юридичну відповідність тексту угоди для подальшого її перекладу трьома мовами і підготовки угоди до підписання", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська у Facebook.

Як уточнила Микольська, до підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль у березні завершили переговори про укладення Угоди про вільну торгівлю.