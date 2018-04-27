ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна й Ізраїль технічно парафували угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ, - МЕРТ
До підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань
Фото: politeka.net
"Це технічне, але важливе процедурне питання, яке дає можливість встановити юридичну відповідність тексту угоди для подальшого її перекладу трьома мовами і підготовки угоди до підписання", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська у Facebook.
Як уточнила Микольська, до підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань.
Нагадаємо, що Україна та Ізраїль у березні завершили переговори про укладення Угоди про вільну торгівлю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 04 2018 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?