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Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ, - МЕРТ

До підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань
Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ).
Україна й Ізраїль технічно парафували угоду про ЗВТ, - МЕРТ Фото: politeka.net

"Це технічне, але важливе процедурне питання, яке дає можливість встановити юридичну відповідність тексту угоди для подальшого її перекладу трьома мовами і підготовки угоди до підписання", - написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталія Микольська у Facebook.

Як уточнила Микольська, до підписання угоди сторони не мають ніяких юридичних зобов'язань.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль у березні завершили переговори про укладення Угоди про вільну торгівлю.

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27 04 2018 12:39
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