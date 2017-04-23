Українець в кримському СІЗО готовий розпочати голодування на знак протесту проти етапування в РФ

У своїй заяві він підкреслив, що протягом трьох років його незаконно утримує Росія

45-річний українець Андрій Лугин, який знаходиться в Сімферопольському СІЗО, заявив про свою готовність з 24 квітня почати сухе голодування.

Заяву українця опублікував адвокат Едем Семедляєв.

На такий крок українець зважився на знак протесту проти рішення сімферопольських "правоохоронців" 26 квітня етапувати його на материкову частину Російської Федерації для подальшого відбування покарання.

"З завтрашнього дня він оголошує сухе голодування. Мої українські колеги подали ряд заяв з даного питання, але поки результатів немає", – зазначив Семедляев.

У своїй заяві Лугин підкреслив, що протягом трьох років його незаконно утримує Росія під своєю юрисдикцією в окупованому Криму, нав'язує проти його бажання "громадянство РФ", а також затягує передачу в Україну, чим порушує права людини.

Нагадаємо, в окупованому Криму не збираються переглядати рішення про заборону Меджлісу.

Проти кримчанина, який відмовився проходити військову службу в російській армії, порушили кримінальну справу.