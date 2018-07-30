Українець взяв друге "золото" Кубка світу зі скелелазіння

Український скелелаз Данило Болдирев виборов другу поспіль золоту медаль на етапі Великого кубка світу зі скелелазіння.

"5.58 - найкращий час сезону і чергове, друге поспіль золото Данила Болдирева на етапах Великого кубка світу зі скелелазіння. Цього разу йому не було рівних в Італії. Крім того, українець обійшов російського суперника і злетів на вершину світового рейтингу!", - йдеться у повідомленні Спортивного Комітету України в Facebook.

Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році. Харлан набрала 190 залікових балів.

Також, українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.