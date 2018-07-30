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Українець взяв друге "золото" Кубка світу зі скелелазіння

Скелелаз обійшов російського суперника
Український скелелаз Данило Болдирев виборов другу поспіль золоту медаль на етапі Великого кубка світу зі скелелазіння.
Українець взяв друге "золото" Кубка світу зі скелелазіння Фото: соцмережі

"5.58 - найкращий час сезону і чергове, друге поспіль золото Данила Болдирева на етапах Великого кубка світу зі скелелазіння. Цього разу йому не було рівних в Італії. Крім того, українець обійшов російського суперника і злетів на вершину світового рейтингу!", - йдеться у повідомленні Спортивного Комітету України в Facebook.

Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році. Харлан набрала 190 залікових балів.

Також, українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.

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30 07 2018 08:00
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