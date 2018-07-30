СПОРТ НОВИНИУкраїнський скелелаз Данило Болдирев виборов другу поспіль золоту медаль на етапі Великого кубка світу зі скелелазіння.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець взяв друге "золото" Кубка світу зі скелелазіння
Скелелаз обійшов російського суперника
Фото: соцмережі
"5.58 - найкращий час сезону і чергове, друге поспіль золото Данила Болдирева на етапах Великого кубка світу зі скелелазіння. Цього разу йому не було рівних в Італії. Крім того, українець обійшов російського суперника і злетів на вершину світового рейтингу!", - йдеться у повідомленні Спортивного Комітету України в Facebook.
Нагадаємо, українка Ольга Харлан стала переможницею загального заліку Кубка світу з фехтування на шаблі у 2018 році. Харлан набрала 190 залікових балів.
Також, українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.
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