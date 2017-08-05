Українка Світоліна повернулась в десятку кращих тенісисток рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася в оновленому рейтингу Women's Tennis Association (WTA).

В кінці квітня Світоліна спочатку вийшла у фіналі турніру в Стамбулі, а потім і обіграла там Мертенс. До цього українка брала титули в Тайвані і Дубаї. Рейтинг був оприлюднений на офіційному сайті асоціації.

Місце Тенісистка (країна) Очки

1 (1) Серена Вільямс (США) 7010

2 (2) Анжелік Кербер (Німеччина) 6945

3 (3) Кароліна Плишкова (Чехія) 5946

4 (6) Гарбинье Мугуруса (Іспанія) 4627

5 (5) Домініка Цибулкова (Словаччина) 4475

6 (7) Йоханна Конта (Великобританія) 4425

7 (8) Агнешка Радванська (Польща) 4255

8 (4) Симона Халеп (Румунія) 4206

9 (9) Світлана Кузнєцова (Росія) 4060

10 (12) Еліна Світоліна (Україна) 3955

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки вже у першому раунді престижного турніру в Мадриді Mutua Madrid Open (призовий фонд – € 5,9 мільйони).

Раніше Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.