Українка Світоліна повернулась в десятку кращих тенісисток рейтингу WTA
В кінці квітня Світоліна спочатку вийшла у фіналі турніру в Стамбулі, а потім і обіграла там Мертенс. До цього українка брала титули в Тайвані і Дубаї. Рейтинг був оприлюднений на офіційному сайті асоціації.
Місце Тенісистка (країна) Очки
1 (1) Серена Вільямс (США) 7010
2 (2) Анжелік Кербер (Німеччина) 6945
3 (3) Кароліна Плишкова (Чехія) 5946
4 (6) Гарбинье Мугуруса (Іспанія) 4627
5 (5) Домініка Цибулкова (Словаччина) 4475
6 (7) Йоханна Конта (Великобританія) 4425
7 (8) Агнешка Радванська (Польща) 4255
8 (4) Симона Халеп (Румунія) 4206
9 (9) Світлана Кузнєцова (Росія) 4060
10 (12) Еліна Світоліна (Україна) 3955
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки вже у першому раунді престижного турніру в Мадриді Mutua Madrid Open (призовий фонд – € 5,9 мільйони).
Раніше Світоліна обіграла Елізе Мертенс з Бельгії на фінальному матчі тенісного туру TEB BNP Paribas Istanbul Cup.
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